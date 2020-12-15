كريسل رأفت تحصل على كأس الكرة الطائرة في جامعة المنيا (صور)
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:46 م
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حصلت اللاعبة كريسل رأفت لاعبة كلية التربية النوعية الفرقة الثالثة بقسم التربية الموسيقية علي كأس الكرة الطائرة في بطولة جامعة المنيا بعد مجهود واداء رائع ومشرف.
واحتفلت كريسل بالجائزة مع الدكتور زينب محمد امين عميد الكلية ووكلاء واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين بالكلية.
كما وجهت كريسل وادارة الكلية الشكر للأستاذ محمد رشاد مدير رعاية الطلاب والأستاذ محمد جابر والذي بذل مجهودا كبيرا مع الطالبة لتدريبها.