اول تعليق من وزير التربية والتعليم على تسريب امتحان الصف الأول الثانوي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يحاول التشكيك في كلامه للوصول إلى أهداف أخرى، مشيرًا إلى أن امتحان الصف الاول الثانوي اليوم كان عبارة عن تجربة ل ضبط الشبكات والحمل عليها، وتعويد الطلاب على طريقة الاسئلة الجديدة.

ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي على التابلت ما زال مفتوحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد عليه درجات وهو عبارة عن تجربة بحتة
وأشار إلى ان هناك مئات الآلاف على المنصة من الساعة التاسعة صباحًا، وهذا شيء ايجابي، خاصة أن الامتحان اخيتريا.

وعن تسريب امتحان الصف الأول الثانوي، رد وزير التربية والتعليم، قائلا: "تسريب ايه، احنا عاملين امتحان مفتوح، بدون درجات، مفيش حاجة اتسربت، احنا اللي نشرينه، بهدف تدريب الطلاب على النوع الجديد من الأسئلة، احنا بقالنا 3 سنوات بعمل كده، والطلاب استجابوا جدًا للنظام الجديد."

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