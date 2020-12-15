تركيا تسجل 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت وزارة الصحة في تركيا إنها سجلت 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالات غير منتظمة، في آخر 24 ساعة.

 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 235 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 16881.

 

ولمدة أربعة أشهر أبلغت أنقرة فقط عن حالات تظهر عليها أعراض يومية لكنها أبلغت عن جميع الحالات منذ 25 نوفمبر.

 

وفرضت الحكومة حظر تجوال خلال أيام الأسبوع وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

 

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميا في عدد الحالات اليومية، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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