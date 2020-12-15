800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أنهى مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك، أزمة مستحقات النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

وكان اللاعب المغربي قد طلب من إدارة الزمالك الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض وذلك قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.

من جانبه قام مسؤولو النادي الأبيض بتحويل 800 ألف دولار على حساب بن شرقي البنكي قيمة مستحقاته المتأخرة خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي كان قد هدد بعدم المشاركة في مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الخميس في الدوري الممتاز.

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