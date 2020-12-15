دورتموند يرد على التعاقد مع بديل هالاند

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
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استبعد المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني، مايكل زورك، التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الشتوية رغم إصابة اللاعب إرلينغ هالاند، معرباً عن ثقته في تعافيه وتطور اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو.

 ووفقاً لزورك، فإن هالاند، الذي سيعود للملاعب في يناير(كانون الثاني) يرغب في اللعب في كل دقيقة ممكنة، كما أن النادي لا يمكنه أن يضع ضمن أولوياته تطور موكوكو (16 عاماً) والذي أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الألماني ودوري الأبطال.

 وقال المسؤول لمجلة كيكر "في المقام الأول، هالاند يرغب في لعب كل دقيقة، وثانيا، نحن نرغب في تطور يوسوفا ولا نود أن نضع أحدا في طريقه". وتابع "نتمني أن يحصل في الشهور والأسابيع المقبلة على الدقائق المطلوبة. لقد أثبت قدراته بالفعل في التدريبات".

 وأشار المسؤول إلى أن ثمة سبباً ثالثاً يمنع الصفقة الشتوية وهي وجود تكلفة لا يرغب النادي في تحملها بسبب أزمة الجائحة.

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