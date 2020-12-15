شاهد.. أحمد موسى منفعلًا: الاتحاد الإفريقي يعمل ضد مصر.. ويكيل بأكثر من مكيال

Advertisements

انفعل الإعلامي، أحمد موسى، من قرار الاتحاد الإفريقي باعتبار منتخب مصر للشباب منسحبًا من لقائه أمام المنتخب الليبي وخاسرًا بنتيجة 3-0 بسبب عدم وجود لاعبين كافين في قائمة المنتخب التي ستخوض المباراة بسبب إصابة 17 لاعبًا من منتخب الشباب بالإضافة إلى مديره الفني الكابتن ربيع ياسين.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الإفريقي لا يؤجل لمنتخب مصر رغم أن أنا عندي نفس الظروف، ماجلتليش ليه لغاية ما نطمن على الولاد ويمكن كانت النتيجة تطلع سلبية ويقدروا يلعبوا المباراة".



وأضاف "لماذا لا تؤجل لمنتخب مصر، فيه شخص قوي داخل الاتحاد الإفريقي يعمل ضد مصر، هذا الاتحاد يكيل بأكثر من مكيال، يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بسبب إصابات لاعبي الفريق المغربي، وبعدين يعلن إقامة منتخب السوبر في مصر وعندما يرفض فريق نهضة بركان يقول لا أصلنا هنلعب المباراة في قطر".



وتابع "الاتحاد الإفريقي بيفصل لوائح على مزاجهم، يوجد شخص في الاتحاد الإفريقي يعادي المنتخبات المصرية ويعبث باللوائح، ولاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة واستكمال البطولة".



