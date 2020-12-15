لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:38 م
حسام مجدي
Advertisements
أعلن فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة اليوم كالآتي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: بن تشيلويل - سيلفا - زوما - جيمس.
خط الوسط: مونت - كانتي - هافيرتز.
خط الهجوم: بوليسيتش - جيرو - فيرنير.