لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة اليوم كالآتي:

حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: بن تشيلويل - سيلفا - زوما - جيمس.
خط الوسط:  مونت - كانتي - هافيرتز.
خط الهجوم: بوليسيتش - جيرو - فيرنير.

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