فيروس كورونا يضرب نجم فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعرض مدافعه ويليام للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب عن المباريات الثلاث الأخيرة للفريق في العام الجاري.





وذكر فولفسبورج أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما، لاحظ الأعراض الأولى يوم الأحد الماضي ليتواصل مع النادي بخصوص الخضوع للفحوص التي أكدت إصابته بكورونا.





وسيخضع ويليام للحجر الصحي في منزله، وسيغيب عن مواجهات فولفسبورج أمام كل من بايرن ميونخ حامل اللقب غدا الأربعاء ، كما أنه سيغيب عن مواجهة شتوتجارت في بطولة الدوري ومباراة الكأس أمام زانتهاوزين.





وقال يورج شماتكه مدير الكرة بنادي فولفسبورج: "ويليام فعل الشيء الصحيح حينما تواصل معنا بمجرد شعوره ببعض الأعراض، وبهذه الطريقة خضع للفحص وثبتت إيجابية عينته لسوء الحظ ليذهب للحجر الصحي مباشرة ، دون أي اختلاط مع زملائه أو مدربيه أو موظفي النادي".





وتأتي إصابة ويليام بكورونا، لتكون بمثابة انتكاسة جديدة للاعب العائد من إصابة طويلة بلغت مدتها عشرة أشهر، وذلك حينما شارك في المباراة التي فاز بها فريقه على اينتراخت فرانكفورت 2 / 1 يوم الجمعة الماضي.



