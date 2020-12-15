أحمد السقا برفقة أمير كرارة في أحدث ظهور ويعلق: "ربنا يكفينا شر العين"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أحمد السقا بالصورة برفقة الفنان أمير كرارة من كواليس مسلسلهما الجديد "نسل الأغراب".


يشار أن أحمد السقا وأمير كرارة يتعاونا سوياً للمشاركة في دراما رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" ، وعلق السقا على الصورة وكتب : ربنا يكفينا شر العين.


والجدبر ذكره أن آخر أعمال أحكد السقا فيلم "العنكبوت" ويضم الفيلم نخبة من ألمع النجوم منهم "أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين،محمود فارس ، يسرا اللوزي، شيماء سيف، زكي فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج وليد صبري".



فيلم"العنكبوت" تدور أحداثه حول الإطار الدرامى الممزوج بالاكشن مما يتسبب فى الإثارة والتشويق، ويددور الفيلم حول تجار المخدرات الذين يتمكنوا من صنع مواد مخدرات جديدة، ثم يقومون ببيعها، ويواجهون العديد من الازمات والمشاكل .

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