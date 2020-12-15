على طريقته الخاصة.. هاني رمزي يحتفل بالعيد الوطني للبحرين

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان هاني رمزي على الإحتفال بالعيد الوطني البحريني الذي يحل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر.


ونشر هاني رمزي صورة لعلم البحرين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً :" كل عام ومملكة البحرين وملكها وشعبها بكل خير بمناسبة العيد الوطن البحريني.


وعلق أحد المتابعين وكتب : كل سنة وأنت معانا يا نجومية. 


وعلي صعيد آخر تعد آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

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