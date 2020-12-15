أستاذ بجامعة القاهرة يكشف سبب انتشار البرد في الشتاء (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن هناك زيادة في الإصابة بالإنفلونزا في بداية موسم الشتاء، وهذا ناتج من تغيرات الجو، نتيجة الانتقال من طقس دافئ لطقس ساخن، خلاف أن الفيروسات تزيد بشكل أكبر في مصر الشتاء، نتيجة غياب الشمس بصورة كبيرة التي تؤدي إلى التطهير.

وتابع "بدران"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أن مرضى حساسية الأنف يعانون من الحساسية الزائدة في فصل الربيع وفصل الشتاء بشكل خاص.

وأشار إلى أن نزلات البرد العادية هي عبارة عن التهاب فيروسي تؤدي إلى الرشح او انسداد الانف او ارتفاع درجة الحرارة أو ألم في الحلق، وفي هذه الحالة لا يجب اتخاذ مضادات حيوية، ولكن يتم علاج الأعراض.

ولفت إلى أن ثقب طبلة الأذن الحاد من الممكن ان ينتهي في حال العلاج بشكل سليم، وإذا لم يعالج فسيتحول إلى ألتهاب مزمن، وقد يحتاج الامر إلى أجراء عملية جراحية.

أخبار تهمك

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ ثلث ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالحميد فراج : ما حدث مع منتخب الشباب لا يجب أن يمر مرور الكرام

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان