أستاذ بجامعة القاهرة يكشف سبب انتشار البرد في الشتاء (فيديو)

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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن هناك زيادة في الإصابة بالإنفلونزا في بداية موسم الشتاء، وهذا ناتج من تغيرات الجو، نتيجة الانتقال من طقس دافئ لطقس ساخن، خلاف أن الفيروسات تزيد بشكل أكبر في مصر الشتاء، نتيجة غياب الشمس بصورة كبيرة التي تؤدي إلى التطهير.



وتابع "بدران"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أن مرضى حساسية الأنف يعانون من الحساسية الزائدة في فصل الربيع وفصل الشتاء بشكل خاص.



وأشار إلى أن نزلات البرد العادية هي عبارة عن التهاب فيروسي تؤدي إلى الرشح او انسداد الانف او ارتفاع درجة الحرارة أو ألم في الحلق، وفي هذه الحالة لا يجب اتخاذ مضادات حيوية، ولكن يتم علاج الأعراض.



ولفت إلى أن ثقب طبلة الأذن الحاد من الممكن ان ينتهي في حال العلاج بشكل سليم، وإذا لم يعالج فسيتحول إلى ألتهاب مزمن، وقد يحتاج الامر إلى أجراء عملية جراحية.

