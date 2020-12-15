عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "محسودين"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرحت الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة "محسودين"، والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة الكول تون.


الأغنية من كلمات من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز.


وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.




وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي"، "أماكن السهر"، "الجو جميل".


وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.


جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".

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