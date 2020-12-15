عبدالحميد فراج : ما حدث مع منتخب الشباب لا يجب أن يمر مرور الكرام

شنّ الناقد الرياضي عبدالحميد فراج هجوما شديدا على المسئولين عن بعثة منتخب الشباب في تونس بعد احتساب نتيجة المباراة لصالح المنتخب الليبي.





وكان منتخب مصر قد قدم قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض المباراة، بعد تعرض عدد من لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين للاصابة بفيروس كورونا، في حين تنص لائحة البطولة على تقديم قائمة لا تقل عن 15 لاعبا، وهو ما تمسك الاتحاد الأفريقي باحتساب المباراة للمنتخب الليبي رغم استعداد المنتخب الوطني للعب ب 14 لاعبا فقط.





وأكد فراج خلال تصريحاته، أن ماحدث للبعثة لا يجب أن يمر مرور الكرام بعد أن ضاع حلم جيل كان سيمثل مصر في المشاركة في أكبر البطولات على المستوى القاري والدولي.





وأضاف، لابد من محاسبة المشرف على المنتخب الذي لم يرافق البعثة، وفتح التحقيق مع كل من تسبب في هذه الكارثة.





وتابع، أن لاعبي المنتخب تركوا المعسكر وخرجوا لعشاء السفير أكثر من مرة وقاموا بالتقاط بعض الصور بسبب إهمال المسئولين عن البعثة.



