الزراعة: تعاون "مصري - برازيلي" في مجال تحسين سلالات الماشية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اجتمع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلي لبحث التعاون في مجال تحسين سلالات الابقار، عالية الانتاجية في اللحوم والألبان.

حضر الاجتماع، من الجانب المصري، اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي البرازيلي والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الالبان ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الالبان واللحوم وممثل أبحاث ابقار الزيبو.

واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الابقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الالبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عالى من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.

واستعرض الجانب المصري، الموقف الحالي للبحث العلمي فى مجال تناسليات الابقار والجاموس وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن الخبرات المصرية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية فى الأبقار والجاموس وكذلك الخيول.


واشار الجانبان الى امكانية ان يشمل التعاون، مجال التدريب ونقل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثي، فضلا عن التعاون البحثي العلمي الزراعي، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلي والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصري وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تناسليات الابقار الي مصر، فضلا عن إختيار سلالة برازيلية متميزة بانتاج حيواني 4 طن لبن في الموسم بمعدل 12-15 كيلو يوميًا ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز في اليوم بالاضافة الي البرسيم والدريس وهي سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلي والبحري تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية في مصر والبرازيل.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ 41 دقيقة

عبدالحميد فراج : ما حدث مع منتخب الشباب لا يجب أن يمر مرور الكرام

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ ثلث ساعة

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان