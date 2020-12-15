الزراعة: تعاون "مصري - برازيلي" في مجال تحسين سلالات الماشية

Advertisements

اجتمع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلي لبحث التعاون في مجال تحسين سلالات الابقار، عالية الانتاجية في اللحوم والألبان.



حضر الاجتماع، من الجانب المصري، اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطري، والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعي البرازيلي والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الالبان ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الالبان واللحوم وممثل أبحاث ابقار الزيبو.



واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الابقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الالبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عالى من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.



واستعرض الجانب المصري، الموقف الحالي للبحث العلمي فى مجال تناسليات الابقار والجاموس وكذلك الاجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن الخبرات المصرية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية فى الأبقار والجاموس وكذلك الخيول.





واشار الجانبان الى امكانية ان يشمل التعاون، مجال التدريب ونقل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثي، فضلا عن التعاون البحثي العلمي الزراعي، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلي والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصري وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تناسليات الابقار الي مصر، فضلا عن إختيار سلالة برازيلية متميزة بانتاج حيواني 4 طن لبن في الموسم بمعدل 12-15 كيلو يوميًا ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز في اليوم بالاضافة الي البرسيم والدريس وهي سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.



واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلي والبحري تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية في مصر والبرازيل.