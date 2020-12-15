بالصور : مبارز يلعب بالألوان مع إيمان العاصي





تجربة جديدة كعادته يقدمها المصور الفوتوغرافي أحمد مبارز ولكن هذه المرة مع النجمة إيمان العاصي من خلال جلسة تصوير ظهرت خلالها إيمان بـ 2 لوك مختلفبن جدا وهو ما اتفق عليه مبارز معها ومع الستايلست إيمان الخميسي.









حيث تظهر إيمان في السيشن الاول بلوك هادئ وبسيط ببدلة تحمل توقيع مصمم الازياء محمد صلاح، أما اللوك الثاني فتظهر إيمان فيه بشكل جرئ ومختلف ملئ بالألوان من خلال طقم من Villa Baboushka .







