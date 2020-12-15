استشاري يكشف طرق الوقاية من الإصابة بالجيوب الأنفية المزمنة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، إن هناك بكتريا تسمى بالإنفلونزا تؤدي إلى زيادة الحرارة بشكل أكبر من البرد العادي، والتهاب حاد في الجيوب الأنفية، وعدم علاج التهابات الجيوب الانفية قد تؤدي إلى حدوث التهاب الأنف بصفة مستمرة.

وتابع "بدران"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أن التهاب الجيوب الأنفية الحاد يعالج بأدوية فقط بدون أي تدخلات جراحية، ومن الممكن ان يعالج بصورة نهائية دون حدوث التهاب مزمن.

وأضاف أن الوقاية من الجيوب الأنفية المزمنة، تبدأ من العلاج الصحيح عند الإصابة بالأنفلونزا بصورة صحيحة، مشيرًا إلى أن أجراء أشعة على التهابات الجيوب الأنفية تجرى في الحالات الحادة فقط، وليس في الالتهابات العادية التي تذهب بالعلاج.


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