مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يسعى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، لتجهيز أحمد فتحي من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق السماوى فى المباراة المقبلة أمام الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب فتحي عن المباراة الافتتاحية أمام الاتحاد السكندري، والتي خسر فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، بسبب تعرضه للإصابة بفيرس كورونا، وشفاءه قبل المباراة بيومين فقط، وعدم اللحاق بالمباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

كما يسعى الجهاز الفنى لبيراميدز بالتعاون مع خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، منح الحراس الثلاثة المهدى سليمان وشريف إكرامى وأحمد الشناوى فرصة المشاركة بشكل دورى ومستمر من أجل المحافظة على مستواهم.

يذكر أن الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري، على نادي المقاولون العرب، بهدفين مقابل لا شيء.

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