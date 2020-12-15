هالاند يعلق على مستقبله مع بروسيا دورتموند

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني أنه يركز مع فريقه والتدريب وتحسين نفسه وذلك في ظل رغبة العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وأكدت التقارير الصحفية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الفتى الذهبي البالغ من العمر 20 عامًا على رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هالاند إنضم إلى بروسيا دورتموند قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير الماضي وخاض مع بروسيا دورتموند حتى الآن 32 مباراة وسجل 33 هدفًا وصنع 6 أهداف آخرين.

وعن العروض المقدمة من أجله بأكثر من 100 مليون يورو، قال هالاند في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"لا أفكر إلا في اللعب والالتزام والتدريب وتحسين نفسي كل يوم".

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