سليمان وهدان: البرلمان يمثل الشباب.. والوفد حزب معارض (فيديو)

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يمثل المعارضة المصرية عن حزب الوفد في مجلس النواب.



وتابع "وهدان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج«صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النواب يضم أيدلوجيات مختلفة وبه تعددية حزبية وتمثيل للشباب.



ولفت النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى أن القائمة الوطنية ممثلة من كافة التيارات السياسية وهذه بداية للإصلاح السياسي.



وعن شباب تنسيقية شباب الأحزاب، قال «شباب زي الورد واعي وفاهم ومثقف وحاجة تفرح ولديهم رغبة في العمل»، مردفا «هناك معارضة وأغلبية في مجلس النواب».

