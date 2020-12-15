عاطف مغاوري: قانون المحليات على رأس أوليات مجلس النواب المقبل (فيديو)

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أكد النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أهمية أن يكون أداء البرلمان انعكاسا للشارع المصري.



وتابع "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قانون المحليات سيكون على رأس أولويات البرلمان المقبل»، مشيرا إلى أن إنجاز قانون المحليات سيحمل مزيدا من الأعباء نيابة عن البرلمان.



وأضاف نائب رئيس حزب التجمع «البرلمان سيهتم باستكمال القوانين المكملة للدستور، فضلا عن وجود بعض الملاحظات على قانون التأمينات»، مؤكدا أن تأمين مفهوم الدولة الوطنية من أهم التحديات التي تواجه مجلس النواب.



وأردف «بعض المنظمات المتربصة بمصر، ترى القشة التي تطير في هواء مصر، بينما لا ترى الضحايا التي تسقط في فلسطين يوميا»، مشيدا بردود الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ملف حقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

