محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعي بمدينة قها

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شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشأت المخالفة على الطريق الزراعي بقها.



وأكد المحافظ، خلال الجولة، أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدى علي حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشأت، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة، وسيجرى استمرار الحملة بشكل دوري لإزالة المخالفات.



وأسفرت الحملة، عن إزالة 5 حالات بمدينة قها تتمثل في إزالة قاعة للتصوير "فوتو سيشن"، لإقامتها بالمخالفة على أرض زراعية على الطريق الزراعي، وإزالة 4 معارض لتشوين السيارات لم تترك المسافه القانونيه وبدون تراخيص، وجميعها على حرم الطريق الزراعي من ناحية.



ومن ناحية أخرى على حرم الري وبها مخالفة لإقامتها على الأرض الزراعية، وبها هناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بمدينة قها، وجرى تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم إلى النيابة، وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.



ووجه المحافظ، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية المارة بالطريق الزراعي بتكثيف الحملات، لرفع كافة الإشغالات على حرم الطريق الزراعي.



ورافق المحافظ في الحملة المهندسة أمل فوزي رئيس مدينه قها، وإدارة الإشغالات والمرافق بالوحدة المحلية ومسئولي الجمعية الزراعية.