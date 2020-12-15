محافظ الاسكندرية يخصص ١٠ سيارات صرف صحي لتصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون

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خصص اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ١٠سيارات صرف صحي لتسهيل تصريف مياه الأمطار بمنطقة طوسون التابعة لحي منتزه ثان، خلال النوة الحالية، جاء ذلك اثناء جولة المحافظ بمنطقة طوسون لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار الغزيرة بها.



أكد محافظ الاسكندرية انه يتم التنسيق حاليًا مع وزارة النقل لوضع حل دائم لعلاج تراكمات مياه الأمطار بمنطقة طوسون من خلال عداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة طوسون لتسهيل تصريف مياه الأمطار.



شارك في الجولة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه شرب الاسكندرية، اللواء أمجد أنور مدير إدارة مرور الإسكندرية واللواء اشرف بهجت رئيس حي منتزه ثان.

وتفقد محافظ الإسكندرية سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار بعزبة الشامي في شارع مصطفى كامل التابع لحي منتزه اول،اليوم والتى تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوة الحالية.

وتأكد محافظ الإسكندرية من تمركز عربات الكسح والطواريء وجاهزية جميع معدات الصرف الصحى للتعامل مع موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، وشدد الشريف على ضرورة تواجد جميع التنفيذين والمسئولين في الشارع خلال النوة لحل اَي مشكلة طارئة في الحال.

