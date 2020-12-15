أحمد حسن يعلق علي قرار منتخب مصر للشباب بعدم العودة



وتابع "حسن" قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".



"كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين.





وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بتويتر:" رجال مصر للشباب يرفضون العودة إلى مصر رغم كل الصعوبات المحيطة بهم والظروف الصعبة".