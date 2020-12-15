أحمد حسن يعلق علي قرار منتخب مصر للشباب بعدم العودة
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:47 م
هالة الشحات
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علق أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، علي قرار لاعبي منتخب مصر للشباب بعد رفض العودة لمصر واستكمال مهمة المنتخب.
وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بتويتر:" رجال مصر للشباب يرفضون العودة إلى مصر رغم كل الصعوبات المحيطة بهم والظروف الصعبة".
وتابع "حسن" قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".
"كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين.
وتابع "حسن" قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".
"كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين.