أحمد حسن يعلق علي قرار منتخب مصر للشباب بعدم العودة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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علق أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، علي قرار لاعبي منتخب مصر للشباب بعد رفض العودة لمصر واستكمال مهمة المنتخب.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي بتويتر:" رجال مصر للشباب يرفضون العودة إلى مصر رغم كل الصعوبات المحيطة بهم والظروف الصعبة".

وتابع "حسن"  قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".

"كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين.

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