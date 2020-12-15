موسيماني يعدل موعد تدريب الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تعديل موعد التدريبات الجماعية.

واستقر الجهاز الفني، على استئناف التدريبات الجماعية، صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، بالدوري العام.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق تدريباته في الثالثة عصرًا قبل أن يتم تعديل الموعد إلى العاشرة صباحًا، من أجل خضوع اللاعبين لمسحة كورونا.

وحصل اللاعبين، على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمرحلة المقبلة.

ويستضيف الأهلي نظيره غزل المحلة في تمام السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبلة على ستاد "الأهلي we السلام"، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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