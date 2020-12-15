تطورات مفاجئة حول التحقيق في وفاة مارادونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
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خضع منزل سائق أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إلى التفتيش الثلاثاء، بموجب أمر قضائي، داخل إطار التحقيقات السارية لمعرفة إذا كان ثمة أخطاء ارتكبت أثناء علاج النجم الراحل، الذي توفي في 25 من الشهر الماضي.

وقالت النيابة العامة لسان إيسيدرو، المسؤولة عن القضية، إنها بناء على طلب من فريق المدعين وبأمر من القاضي، فتشت شقة السائق ماكسيمليانو تريمارتشي، في عملية شهدت مصادرة هاتفه المحمول.
وسبب عملية التفتيش، كما أوضحت النيابة، هو ثبوت أن السائق كان موجوداً في المنزل الذي شهد رحيل مارادونا في وقت الوفاة.

وسيخضع الهاتف بجانب كل الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي صودرت في عمليات مداهمة غير هذه إلى الفحص، من قبل وحدة التحليل والتحقيق الرقمي في الشرطة القضائية التابعة للادعاء العام في مقاطعة بوينوس آيرس.

يذكر أن مارادونا توفي عن عمر يناهز 60 عاماً في منزله أثناء تعافيه من تدخل جراحي وبعد الوفاة بدأ تحقيق حول الأمر، لكن حتى الآن لا يوجد أي متهمين بصورة رسمية، رغم أن التركيز منصب على الفريق الطبي الذي كان مسؤولا عن الاعتناء بمارادونا. 

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