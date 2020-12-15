من قصد رامي عياش بكلمة "الممثل الأهبل"؟





ونشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عدداً من الصور لهذه الحسابات الوهمية، وعلّق بالقول:"مين هالممثل الأهبل اللي مسلّم الذباب الالكتروني لحدا ما بيعرف حتى يخترع وظيفة غير المحاسبة .خيي بدّل في وظايف كتير . كون خلّاق شوي".





وكان رامي قد كتب تعليقاً على المسلسل قائلا:"بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".

أثار النجم اللبناني رامي عياش حالة من الجدل بعد تعليقه على الجزء الرابع من مسلسل "​الهيبة​" الذي عرض مؤخراً بعنوان "​الهيبة الرد​".وتعرض بسببه لهجوم من قبل معجبي أحد الممثلين الذين شاركو في هذا العمل، وبعدها غرد عياش​ برسالة قويّة لهذا الممثل الذي لم يسميه، طالباً منه أن يكون أكثر خلاقاً في حسابات متابعيه الغير حقيقيين والذين أسماهم بـ"الذباب الإلكتروني".