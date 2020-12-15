عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي المتواجدين مع منتخب الشباب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بلاعبي المارد الأحمر المتواجدين مع بعثة منتخب الشباب في تونس للاطمئنان عليهم.

وتواصل مدير الكرة بالفريق مع العربي بدر، لمعرفة حالة اللاعبين كما حرص على الاتصال بنجم القلعة الحمراء السابق الكابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباببعد إصابته بكورونا.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال افريقيا احتساب نتيجة مباراة مصر وليبيا التي كان مقررا اقامتها اليوم لصالح المنتخب الليبي ، وذلك بعد مرور نصف ساعة على موعد بداية المباراة ولم تظهر بعد نتيجة المسحة الإضافية التي أجريت ل 9 لاعبين مصريين أشارت المسحة الأولى لإيجابية حالاتهم.

جاء القرار بعد اجتماع عقد بين الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب، وممثلو ليبيا وتونس والكاف واللجنة الطبية بالكاف.

وكان منتخب مصر قد قدم قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض المباراة، بعد تعرض عدد من لاعبيه ومديره الفني ربيع ياسين للاصابة بفيروس كورونا، في حين تنص لائحة البطولة على تقديم قائمة لا تقل عن 15 لاعبا، وهو ما تمسك الاتحاد الأفريقي بتطبيقه رغم استعداد المنتخب الوطني للعب ب 14 لاعبا فقط.

وأكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري رئيس بعثة المنتخب في تونس أنه أمام هذا الموقف كانت الاتصالات المكثفة التي تم اجراؤها مع كافة الجهات المعنية والتي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي والأستاذ عمرو الجنايني، كما اتخذت القرار بإجراء مسحة اضافية للاعبين التسعة صباح اليوم على أمل أن تكون النتيجة سلبية للاعب واحد على الأقل لاستكمال قائمة ال 15، إلا أن النتائج لم تظهر حتى حلول موعد المباراة الثانية، فكان قرار اللجنة المنظمة المتقدم.

وأشاد رئيس بعثة مصر بالروح المعنوية التي تحلى بها اللاعبون وما لمسه من إصرار لديهم بلعب المباراة بأي عدد متاح.

واختتم د جمال محمد علي بالقول أنه سعى لدى الجهات الرسمية المختصة في تونس من أجل عمل مسحة أخرى لجميع أفراد البعثة اليوم للاطمئنان على الجميع.

أخبار تهمك

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي المتواجدين مع منتخب الشباب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ 37 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان