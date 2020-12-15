عضو بالشيوخ: توفير سبل الراحة للمستثمر المصري سيجذب المستثمر الأجنبي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن أحد المتغيرات التي تفكر فيها الدول كلها بداية توطين الصناعات داخليًا، مشيرًا إلى أن فكرة العولمة في حد ذاتها أثبتت أنها بدأت تتفكك خلال الفترة الماضية؛ حيث أن فكرة اعتماد العالم كله على الصناعة في الشكل سببت مشكلة وخاصة الصناعات الطبية.

وأضاف "زكريا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه من اليوم سيكون هناك توزيعًا للصناعات على مستوى العالم؛ خاصة وأن المستثمرين يبدون التفكير في هذا الشق، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري أحد أهم أهدافه اجتذاب الاقتصاد الأجنبي.

وتابع: "لا يجوز لأي نوع من أنواع التحفيز للاستثمار أنه يتم التحفيز للاستثمار الأجنبي عن التحفيز للاستثمار المصري؛ خاصة وأنه لا يجوز التميز فى الاستثمار حسب الجنسية"، مشيرًا إلى أن مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية واضح جدًا بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية؛ حيث أنه كلما تحدثنا عن وصول استثمارات أجنبية يعتبر هذا نجاحًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن عدم وجود راحة للمستثمر المصري لن يأتي أي استثمارات أجنبية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يدرس السوق المصري عادة عن طريق الاستثمارات المصرية والمستثمر المصري وعلاقته بالجو العام مع القيادة السياسية والاقتصادية فهو جزء لا يتجزأ.

وأضاف أن الأهم للاستثمار المصري الوطني هو جذب الاستثمار الأجنبي وهذه هي التنافسية الموجودة بين كل دول العالم النامية، مشيرًا إلى أن تمكين المستثمر المصري ورواد الأعمال واحتواء الشباب اقتصاديًا والتمكين الاقتصادي للشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا كلها أمور تتكامل وتؤثر في الاقتصاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه كان هناك مشكلة في التعليم الفني بأنه كان نظريًا ولم ينتج عنه أي حرفي أو فنى ولا يؤهل الطالب لسوق العمل، لافتًا إلى أن كثيرًا من خريجي المدارس الثانوية الفنية كانوا يعملون في مهن غير التى تخصصوا فيها في المذارس وذلك لسوء التعليم الفني في مصر.

ولفت إلى أنه لا بد من وضع ضوابط لكافة المهن التي يحتاجها السوق المصري في التعليم الفني، مع تحفيز الشباب المصري لأنها الحماية الحقيقية للوطن وذلك لوجود نقص حاد في الفئات الفنية"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي مفتوح وطبقا للتقارير أن المستثمر الأجنبي سيرى أن الاقتصاد المصري مُحفز له وبه ربحية تحقق فى تسهيل لاستخراج التراخيص وحلول المشاكل من الجهات الإدارية سيأتي لمصر للاستثمار فيها.

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