المدير الفني للنصر يحذر لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements

خاض فريق النصر بقيادة سيد عيد مرانه الأساسي اليوم استعدادا لمواجهة سرس الليان عصر الخميس علي ملعب النصر بمصر الجديدة في الجولة 4 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

وشهد المران تركيز شديد من جانب اللاعبين وحذر سيد عيد لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان وأنه ليس بالفريق السهل خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية مع طنطا .

وشهدت التدريبات عودة محمود رشاد فالكاو وميدو العطار ومحمد بدوي بعد التعافي من الاصابه بينما مازال يخضع رامز زيدان لبرنامج تأهيل بعد تعافيه من الاصابه .

وكان النصر قد خاض مباراة ودية مع طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 1/1.

أخبار تهمك

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ 34 دقيقة

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي المتواجدين مع منتخب الشباب

منذ 19 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان