الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية إلى أوروبا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد توقف استمر أشهرا بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

 

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان صحفي: "تم تسيير أولى الرحلات صباح اليوم من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار أربيل، ومن ثم إلى مطار دوسلدورف الدولي في ألمانيا، ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة".

 

وأضاف، أن "الشركة حرصت خلال تنفيذ الرحلة على تطبيق جميع التعليمات الصادرة من السلطات العليا التي تتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية على وفق البروتكولات الصحية المعتمدة في العراق والعالم".

 

وأشار حسن إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات أخرى إلى وجهات عدة من القارة الأوروبية وبشكل منتظم، ومنها برلين، ولندن، وفرانكفورت، وكوبنهاغن".

 

وفي فبراير الماضي أعلنت الخطوط الجوية العراقية إيقاف رحلاتها إلى أوروبا بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

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