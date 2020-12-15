خبير: التجارة الإلكترونية انتعشت بقوة بعد انتشار كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال ماجد عصام، خبير التسويق، إن التسويق الإلكتروني أصبح أهم الركائز الذي يعتمد عليها في الوقت الراهن في مختلف المجالات، فهو يساعد على استمرار البيع في كل الأوقات دون توقف حيث أنه لا يرتبط بمواعيد محددة.

وأضاف "عصام" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "ten" اليوم الثلاثاء، أن من أهم مميزات التسويق الإلكتروني أنه يستهدف العملاء في أوقات فراغهم وعملهم ايضَا، مشددًا على أن التجارة الإلكترونية انتعشت بقوة في العالم بعد انتشار جائحة كورونا.

وأشار المطور الرقمي وخبير التسويق، إلى أن 47.3% من سكان العالم قاموا بعملية الشراء عبر الإنترنت فى 2018، وبالتالى هذه النسبة تؤكد أن عمليات الشراء من خلال الإنترنت تتزايد بشكل كبير، وزادت هذه النسبة فى عام 2020.

ولفت خبير التسويق، إلى أن 71 % من جميع المشترين تبدأ عملية الشراء من خلال البحث عبر الانترنت، وهذا يؤكد أن الانترنت أصبح وسيلة مهمة فى التسويق لشراء المنتجات عبر الإنترنت خاصة بعد أزمة كورونا.

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