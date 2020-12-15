"أروابارينا الخاسر الوحيد".. ماذا فعل المدربين الأجانب في الجولة الأولى من الدوري المصري؟

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:16 م
أروابارينا
أروابارينا
علاء خليف
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يضم الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي (2020 / 2021)، خمسة مدربين أجانب فقط، حققوا نتائج متفاوتة في الجولة الأولى من المسابقة المحلية والتي بدأت يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويأتي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على رأس قائمة المدربين الأجانب ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3 / 1 على حساب فريق مصر المقاصة في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الأهلي WE السلام).
كما قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك فريقه لتحقيق فوزا صعبا على حساب فريق المقاولون العرب في مستهل مشواره بالمسابقة المحلية في الموسم الجاري.

بينما سقط البرازيلي ريكاردو المدير الفني لفريق الإسماعيلي في فخ التعادل السلبي مع فريقه خلال مباراة "ديربي القنال" أمام فريق المصري البورسعيدي، كما تعادل اليوناني بابافاسيليو مدرب وادي دجلة مع فريق البنك الأهلي الصاعد حديثًا لدوري الأضواء والشهرة بنتيجة 1/1.

أما الخاسر الوحيد من المدربين الأجانب بالجولة في الدوري المصري هو الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، حيث سقط أمام الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن بنتيجة 2-1.

وتنطلق غدا الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي فريق أسوان مع طلائع الجيش، بينما يواجه البنك الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، ويستضيف وادي دجلة نظيره المقاولون العرب.

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