أصيبت بها حسناء سيف الدين.. ماذا تعرف عن أورام الرقبة؟

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أصيبت الفنانة حسناء سيف الدين، بورم في الرقبة، حسب ما أعلنت على صفحاتها على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل اسم الفنانة يتصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل".



وأعلنت الفنانة حسناء سيف الدين أن العملية الجراحية التي اجرتها أمس كشفت عن وجود 5 أورام في الرقبة مشيرة إلى أنها أثناء الجراحة للتأكد من نوعية الورم تم تأجيل التحليل بها لوجود نسبة تجلطات عالية في الدم.



وحسناء سيف الدين ممثلة أردنية من أصل فلسطيني، إلا إنها تعيش في مصر، كان أول ظهور لها في عام 2007 من خلال أداء دور منال أخت يسرا في مسلسل لحظات حرجة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ورم الرقبة بعد إصابة الفنانة حسناء سيف الدين به:





١- تختلف الأعراض في أورام الرقبة بحسب اختلاف الموضع المُصاب بالورم، وغير ذلك أيضًا يعتمد على المناطق التي تتعرض لتأثير مباشر من الورم نفسه، كالأعصاب والأوعية الدموية



٢- يعتمد علاج سرطان الرأس والرقبة على نوع السرطان وموضعه وحجمه، غالبًا ما يشتمل علاج سرطان الرأس والعنق على الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، ويمكن الجمع بين العلاجات.



٣- بعد العلاج، قد يتطلب الشفاء من سرطان الرأس والرقبة العمل مع أخصائيي إعادة تأهيل وخبراء آخرين للتعامل مع الآثار الجانبية، مثل فقدان السمع أو صعوبة الأكل أو مشكلات الأسنان أو مشكلات الغدة الدرقية أو صعوبة التنفس أو صعوبة التحدث.



٤- عادةً ما تنتشر الأورام السرطانية في الرأس والرقبة حتى تصل إلى العقد الليمفاوية في الرقبة، وغالبًا ما يكون ذلك أول ظهور للمرض وقت التشخيص.



٥- يرتبط سرطان الرأس والرقبة بشكل كبير بعوامل خطيرة بيئية وحياتية، منها تدخين التبغ وتناول الكحوليات والتعرض لبعض المواد الضارة أثناء العمل والأشعة فوق البنفسجية، هذا بالإضافة إلى الإصابة بسلالات معينة من الفيروسات، مثل فيروس بابيلوما البشري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.



٦- تتسم تلك الأورام السرطانية بالعدوانية في مراحل تطورها البيولوجي؛ حيث أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان غالبًا ما يصابون بورم أولي آخر.



٧- تُقدر نسبة الإصابة بهذا المرض على مستوى العالم بأكثر من نصف مليون حالة سنويًا.