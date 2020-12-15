بني سويف يستضيف المنيا في مواجهة من العيار الثقيل بالقسم الثاني



المباراة تشهد اهتماما كبيرا من جماهير الفريقان بصفة خاصة وجماهير الصعيد بصفة عامة خاصة فى ظل تواجد ايمن المزين على رأس القيادة الفنية لبنى سويف وتواجد شديد قناوى على رأس القيامة الفنية للمنيا .



بنى سويف صاحب الأرض يدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن تحقيق الفوز خاصة فى ظل النتائج السابقة حيث تمكن من تحقيق فوز وحيد وخسر مباراتين ، ويأمل المزين فى تحقيق الفوز لمصالحة جماهير الفريق والعودة مجددا لشباب المنافسة .



وأثر عدم التجانس وكثرة التغييرات والاصابات بصفوف التشكيل على الفريق خلال الفترة الماضية ويعتمد بنى سويف على العديد من لاعبيه بالفترة الماضية مثل محمود بكرى وحسن عبده ومعتز محروس وخالد الشيخ ومحمود عبد العاطى واشلى استيفان وطه نادى وكريم اشرف .

على الجانب الآخر يخوض المنيا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى اللقاء بدوافع الاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية خلال الموسم والمنافسة على الصعود .



ويبرز بصفوف المنيا العديد من اللاعبين أبرزهم محمد سمارة ومحمد صادق وعمرو سمير ومحمود عاطف وأحمد شحاته وعمرو عثمان .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل المنيا المركز الثانى برصيد 7 نقاط .



ترتيب المجموعة الأولي



1_الشرقية للدخان 9 نقاط

2_المنيا 7 نقاط

3_شبان قنا 7 نقاط

4_شباب سمسطا 6 نقاط

5_قنا 6 نقاط

6_بترول أسيوط 6 نقاط

7_تليفونات بني سويف 4 نقاط

8_الألومنيوم 4 نقاط

9_الإعلاميين 4 نقاط

10_سوهاج 4 نقاط

11_ديروط 3 نقاط

12_بني سويف 3 نقاط

13_الفيوم نقطة

14_اسمنت أسيوط نقطة

15_كيما نقطة

16_طهطا نقطة

يستضيف ملعب استاد بنى سويف الرياضى في الثانية والنصف من عصر الأربعاء مباراة مثيرة بين بنى سويف الرياضى وضيفه المنيا فى إطار منافسات الأسبوع الرابع بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .