وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في "إهمال منتخب الشباب"

قال مصدر بوزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي أبدى استياءه من اللجنة الخماسية بسبب عدم الاهتمام بمنتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، ما حرم أبناء مصر من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب 2021 ومونديال الشباب.





وتابع المصدر أن وزير الشباب والرياضة طالب اللجنة القانونية بالوزارة بالتحقيق مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني في أسباب الإهمال والتسيب الذي حرم منتخب الشباب من الانسحاب من تصفيات أمم إفريقيا خصوصا أن اتحاد الكرة لم يهتم بالمنتخب ولم يكلف نفسه بإرسال أي عضو بالاتحاد مع المنتخب في تونس أو مدير إداري.





وشدد على أن الوزير طالب اللجنة القانونية بالتحقيق في الأمر ومعرفة أسباب إهمال منتخب الشباب حتى يتخذ قرارات قوية ضد اتحاد الكرة في حال ثبوت أن الاتحاد تسبب في حرمان منتخب الشباب من المشاركة في التصفيات الإفريقية خصوصا في ظل التأكيدات القادمة من معسكر المنتخب بتونس أن اتحاد الكرة لم يهتم بالمنتخب ولم يرسل أي عضو للتواجد معهم بمعسكر تونس، حتى إن المدير الإداري أيضا لم يسافر إلى تونس في واقعة مؤسفة حرمت منتخب مصر للشباب من التأهل لأمم إفريقيا وبعده مونديال العالم.





وحلت كارثة بمنتخب الشباب حيث تعرض 18 لاعبا بالإضافة إلى المدير الفني ربيع ياسين للإصابة بفيروس كورونا ما حرم منتخب الشباب من مواجهة ليبيا اليوم واعتبار منتخب مصر خاسرًا 2-0.





وقرر وزير الشباب والرياضة بالاتفاق مع وزيرة الصحة إرسال طائرة خاصة إلى تونس مساء اليوم لإحضار بعثة منتخب الشباب إلى القاهرة بدلا من العزل في تونس.



