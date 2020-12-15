إلغاء مباراة مطوبس وعثماسون قبل إنطلاق الشوط الثاني بالقسم الثاني





أدار المباراة أحمد جابر عاونه ابراهيم محسن ومحمد سعيد، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات محمد امين .

كما لم تقام مباراة شباس الشهداء مع الزعفران التي كانت مقررة اليوم بملعب دسوق بسبب سقوط الأمطار أيضاً بدسوق.

قام الحكم السكندري أحمد جابر بإلغاء مباراة مطوبس وعثماثون قبل إنطلاق الشوط الثاني، من اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الأولى، للمجموعة الثامنة، من دوري القسم الثالث.وشهد الشوط الأول تقدم عثماثون بهدف، قبل ان يقرر الحكم إلغاء المباراة ورفض إستكمالها بسبب سقوط الأمطار بملعب مطوبس.