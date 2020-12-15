"السواق عايز رقم تليفونها".. أجهزة الأمن تكشف ملابسات سقوط فتاة من توك توك بالعياط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بقيام إحدى الفتيات بالقفز من مركبة "توك توك".

كان تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك تظهر فيه إحدى الفتيات حال قيامها بالقفز من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية الفتاة مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط، وتبين إصابتها بجروح وكدمات، وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت بإستقلالها مركبة "توك توك" لتوصيلها إلى منزلها وأثناء سيرهما قام قائدها بمضايقتها وطلب منها رقم هاتفها المحمول ولدى رفضها إستمر في السير بسرعة عالية أثارت فزعها، فقامت بالقفز من مركبة (التوك توك ) حفاظًا على نفسها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها، وأضافت بأنها لم تتقدم بأية بلاغات عن تلك الواقعة.

وبجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث من تحديد هوية قائد مركبة "التوك توك" مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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