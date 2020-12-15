شاهد.. جدال بين إعلامية وشيخ أزهري وطلب غريب على الهواء بسبب الموسيقى

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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دخلت الإعلامية دعاء فاروق في جدال كبير مع الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف بسبب رده على اتصال هاتفي من أحد المشاهدين التي طلبت فيه حكم الشرع في الموسيقى.

وقال "الفيل" خلال لقائه ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء ردًا على سؤال أحد المشاهدات بشأن إدخال ابنها في أحد مدارس الموسيقى بقوله "الموسيقى في حكم الشرع حرام"، مما تسبب في انزعاج الإعلامية دعاء فاروق والتي بدأت الرد على الشيخ الأزهري بقولها هل كل الموسيقى حرام.

وأضافت "دعاء": "الناس هتمسك فيا دلوقتي، ازاي الموسيقى اللي بتسمو بالمشاعر نقول ان كلها حرام"، ليرد الشيخ بقوله "مش هتخدي مني رأي مخالف للشرع، مقدرش أقول غير اللي ربنا شرعه، نقفل الحلقة على كده تمام، إنما لا يمكن أرجع في قراري في هذه المسألة".

ثم طالبت الإعلامية أن تقوم بالرن على الشيخ الأزهري على الهواء لتسمع رنة هاتفه، وهو ما تسبب في انزعاج الشيخ بقوله "أكيد مش هحط أغنية"، ليدخلا في جدال واسع مع تمسك العالم الأزهري برأيه في الموسيقى ومحاولات الإعلامية تغيير هذا الرأي.

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