الأردن يتراجع للمرتبة 79 عالميا في مؤشر المعرفة العالمي

تراجع الأردن إلى المرتبة 79 عالميا من بين 138 دولة، في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2020، مقارنة مع المرتبة 70 في مؤشر المعرفة لعام 2019 والمرتبة 76 في مؤشر عام 2018.





واظهر المؤشر الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال اطلاق المؤشر في دبي اخيرا، أن أداء الأردن متوسط من حيث البنية التحتية المعرفية.





ويُعنى مؤشر المعرفة العالمي بالطبيعة المتعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة في جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقيس المعرفة على مستوى سبعة قطاعات هي التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات، والاقتصاد إضافة إلى البيئات التمكينية.





وفي المؤشرات الفرعية، حصل الأردن على المرتبة 110 من 138 دولة في مؤشر التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 85 في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، والمرتبة 50 في مؤشر التعليم العالي، و75 في مؤشر البحث والتطوير والابتكار، و73 في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و59 في مؤشر الاقتصاد، و87 في مؤشر البيئات التمكينية. وحافظت سويسرا على مركزها الأول، تلتها الولايات المتحدة الأميركية وفنلندا والسويد وهولندا، كما حافظت الإمارات على مركزها ضمن أفضل 20 دولة عالميا، متقدمة 3 مراتب لتحتل المرتبة 15، والأولى على مستوى الدول العربية، مع احتفاظها بالمركز الثاني عالميا على مستوى الاقتصاد للعام الرابع. وتظهر نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020، أن الدول في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، بحيث شكّل المتوسط العالمي الحد الأدنى بين القطاعات المكونة للمؤشر.