رئيس الأكاديمية العربية يستقبل وفدًا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية



واكد رئيس الاكاديمية على اهمية دور الصحافة والإعلام في ظل التطورات والتحديات في الوقت الراهن ودوره في ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.



وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار استعداد الأكاديمية للتعاون مع النقابة في المجالات ذات الصلة.



ومن جانبه عبر الكاتب الصحفي فكرى عبد السلام والوفد المرافق له، عن شكره لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن تطلعه لتعاون كامل مع ذلك الصرح العلمي العربي المتميز علي أرض مصر.



وأشاد"عبد السلام" بما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات علمية ومعملية وبنية تحتية علي أعلى مستوى، مما جعلها في مصاف كبريات الجامعات في مصر والمنطقة العربية.



استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية يترأسه الكاتب الصحفي فكري عبد السلام، وذلك لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية ونقابة الصحفيين بالإسكندرية.رحب رئيس الاكاديمية، بالوفد الذى ضم عمرو حافظ وكيل النقابة، سيد سعيد سكرتير النقابة، بسمة الشحات عضو المجلس ومراقب عام النشاط بالنقابة الفرعية، وهنأهم بمناسبة اختيارهم لمجلس النقابة.