الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي









كشف مسؤولو الأهلي، عن مدة غياب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بعد إصابته بخلع في الكتف خلال مباراة مصر للمقاصة في الدوري المصري.





مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي





وأوضح مسؤولو النادي الأهلي، أن إصابة ناصر ماهر عبارة عن خلع في الكتف وتم رده، حيث يغيب النجم الدولي من 3 أسابيع إلى شهر وفقا لطبيب الفريق القلعة الحمراء.





وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة المحلة مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب ستاد السلام.





وتغادر بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عقب مباراة عزل المحلة إلى النيجر استعدادا لافتتاح مشوار الفريق في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأحمر لقبها.



