فينورد يُعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي فينورد الهولندي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن آرني سلوت سيتولى منصب المدير الفني للفريق اعتبارا من الموسم المقبل، بعقد لمدة عامين.





وينتقل سلوت /42 عاما/ للعمل في فينورد، المتوج بطلا لهولندا 15 مرة قادما من الكمار، وسيحل مكان ديك أدفوكات في منصب المدير الفني، حيث ينهي أدفوكات مشواره مع الفريق في الصيف المقبل.





وقال سلوت في بيان نشره النادي :"هذا الانتقال إلى فينورد يشكل خطوة مقبلة جيدة في مسيرتي. عندما يستدعيك ناد مثلا فينورد فإن هذا يمثل شرفا وفخرا بقدرتك على التقدم هذه الخطوة."





وقال فرانك أرنيسن مدير نادي فينورد :"في الأعوام الأخيرة، تطور آرني ليصبح مدربا ناجحا له أسلوب مميز، وقد حقق اللاعبون تطورا رائعا تحت قيادته، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لفينورد."





وأضاف :"بالإضافة إلى ذلك، نحن نثق بشكل كبير في أن المستويات التي يقدمها الفريق تحت قيادة أدفوكات يمكن أن تستمر تحت قيادته (آرني سلوت) عندما يأتي ذلك الوقت."





وأشار أرنيسن إلى أن سلوت لن يجرى تقديمه رسميا حتى نهاية الموسم.





ويحتل فينورد المركز الثالث حاليا في الدوري الهولندي الممتاز.



