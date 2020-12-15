"روتاري الرحاب" يكرم الإعلامية بسمة وهبة في حضور زوجها النائب علاء عابد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

في اطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا و ما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض و محاربته نفسيا 


نظم نادي روتاري الرحاب برئاسة الدكتورة رانيا شحاتة ندوة خاصة للأعلامية الكبيرة الدكتورة: بسمة وهبة والتي تحدثت فيها عن كيفية مواجهة اي مرض من خلال تجربتها الشخصية بان الانسان يجب ان يحارب المرض نفسيا و ان الانسان يستطيع محاربة المرض لنفسه لكنه لا يستطيع ان يراه في اقرب المقربين اليه و علق النائب البرلماني علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي -نائب رئيس حزب مستقبل وطن 


خلال حضوره ومشاركته في الندوة  وقال عابد ان الندوة كانت بها استفادة نفسية قوية حيث انها زرعت داخل النفس القدرة و القوة علي تجنب الصعاب و كيفية مواجهة اي مرض و ذلك وحده من الجو الذي كان يحيط الندوة من تفاعل الحاضرين مع المتحدثة و ابداء الاراء الكثيرة الذي تم من خلال النقاش الذي تم بين المتحدثة و الحاضرين و اعطي دروس يجب علي الجميع اتابعها و هي ان قبول الانسان بما اتاه الله نعمة يجب عليه شكر الله عليه لانه في داخل كلا انسان قوة  غير معلنة يجب عليه اخراجها و هذه القوة ليست قوة بدنية و انما قوة عقلية نابعه من نفسه و هي مواجهة اي مرض بقوة نفسية بقدرته علي التغلب عليه لان الجانب النفسي هو اقوي علاج للانسان بعد الله و قد زرع الله في كل انسان قوة يستطيع بها محاربة اي مرض و من هنا يجب علي كل انسان ان ينمي و يغذي و يقوي نفسه مثلما يغذي جسده فليس بالغذاء الجسدي وحده يحي الانسان و إنما بالغذاء النفسي الذي يعطية القوة النفسية و تنعكس علي كل حياة و منها قدرته علي التغلب علي المرض او الفيرس و من هنا نجد ان فيروس كورونا اقوي علاج له هو العلاج النفسي و التعامل معه كانك مرض انفلونزا بسيط و من النظر اليه بهذا المنظور نجده اصبح بسيط


وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتورة بسمة وهبة والذي اعلنت لأول مرة عن تقديمها برنامج توك شو جديد علي قناة الحياة بدءا من العام القادم 2021


وتوجهت الأعلامية الكبيرة بسمة وهبة بالشكر لكل أعضاء النادي


شارك في حضور الندوة الدكتور شريف أديب مؤسس نادي روتاري الرحاب ومنسق مساعدي محافظ الروتاري ونيفين ابوعميرة رئيس روتاري مدينتي واشرف صادق رئيس روتاري التجمع واخرون

أخبار تهمك

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يطمئن على لاعبي الأهلي المتواجدين مع منتخب الشباب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان