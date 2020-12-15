"روتاري الرحاب" يكرم الإعلامية بسمة وهبة في حضور زوجها النائب علاء عابد





في اطار مواجهة المجتمع لفيروس كورونا و ما تحتاجه تلك المواجهة من وعي نفسي لمواجهة اي مرض و محاربته نفسيا









نظم نادي روتاري الرحاب برئاسة الدكتورة رانيا شحاتة ندوة خاصة للأعلامية الكبيرة الدكتورة: بسمة وهبة والتي تحدثت فيها عن كيفية مواجهة اي مرض من خلال تجربتها الشخصية بان الانسان يجب ان يحارب المرض نفسيا و ان الانسان يستطيع محاربة المرض لنفسه لكنه لا يستطيع ان يراه في اقرب المقربين اليه و علق النائب البرلماني علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي -نائب رئيس حزب مستقبل وطن









خلال حضوره ومشاركته في الندوة وقال عابد ان الندوة كانت بها استفادة نفسية قوية حيث انها زرعت داخل النفس القدرة و القوة علي تجنب الصعاب و كيفية مواجهة اي مرض و ذلك وحده من الجو الذي كان يحيط الندوة من تفاعل الحاضرين مع المتحدثة و ابداء الاراء الكثيرة الذي تم من خلال النقاش الذي تم بين المتحدثة و الحاضرين و اعطي دروس يجب علي الجميع اتابعها و هي ان قبول الانسان بما اتاه الله نعمة يجب عليه شكر الله عليه لانه في داخل كلا انسان قوة غير معلنة يجب عليه اخراجها و هذه القوة ليست قوة بدنية و انما قوة عقلية نابعه من نفسه و هي مواجهة اي مرض بقوة نفسية بقدرته علي التغلب عليه لان الجانب النفسي هو اقوي علاج للانسان بعد الله و قد زرع الله في كل انسان قوة يستطيع بها محاربة اي مرض و من هنا يجب علي كل انسان ان ينمي و يغذي و يقوي نفسه مثلما يغذي جسده فليس بالغذاء الجسدي وحده يحي الانسان و إنما بالغذاء النفسي الذي يعطية القوة النفسية و تنعكس علي كل حياة و منها قدرته علي التغلب علي المرض او الفيرس و من هنا نجد ان فيروس كورونا اقوي علاج له هو العلاج النفسي و التعامل معه كانك مرض انفلونزا بسيط و من النظر اليه بهذا المنظور نجده اصبح بسيط









وفي نهاية الندوة تم تكريم الدكتورة بسمة وهبة والذي اعلنت لأول مرة عن تقديمها برنامج توك شو جديد علي قناة الحياة بدءا من العام القادم 2021









وتوجهت الأعلامية الكبيرة بسمة وهبة بالشكر لكل أعضاء النادي









شارك في حضور الندوة الدكتور شريف أديب مؤسس نادي روتاري الرحاب ومنسق مساعدي محافظ الروتاري ونيفين ابوعميرة رئيس روتاري مدينتي واشرف صادق رئيس روتاري التجمع واخرون



