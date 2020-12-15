"الطاقة العربية" تؤكد أهمية الاستثمار بالهيدرجين وخلايا الوقود

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
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اكد أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، أهمية الاستثمار في طاقة الهيدرجين وخلايا الوقود والتي تعتبر افضل الطرق لإنتاج الطاقة بدون أية تأثيرات بيئية وهي مصدر نظيف ويقلل من ظاهرة التغيير المناخي.

وقال المهندس الطعاني في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن العديد من محطات توليد الكهرباء اتجهت الى تحويل الغاز الطبيعي إلى هيدروجين من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العالمية خلال عقدين في هذه الطاقة يقدر بأكثر من ترليون دولار.

ومن أجل تعزيز الاستثمار في طاقة الهيدرجين وخلايا الوقود في الدول العربية لضمان أمن الطاقة، اوضح الطعاني، أن الهيئة ستعقد خلال الثلث الأخير من هذا الشهر ورشة عمل متخصصة عبر تقنية "زووم" حول مستقبل طاقة الهيدرجين وخلايا الوقود في الدول العربية.

وبين ان الورشة ستناقش الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الهيدرجين وانها ستركز على وضع خارطة طريقة لمواكبة الدول العربية التطور للتكنولوجيا الهيدرجين وخلايا الوقود وتخرين الطاقة، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا بطرق إبداعية ومبتكرة للدول العربية.

واوضح المهندس الطعاني ان الطاقة الهيدرجين تنتج عن الاتحاد بين الاوكسجين والهيدروجين في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء والماء، ويعتبر الهيدروجين ناقل طاقة مناسبا للتطبيقات عن بعد وتخزين الطاقة وتقليل التلوث.
واشار الى وجود العديد من الأبحاث التي اجريت حول الهيدروجين الأبيض من حيث استثمار مخلفات البلاستيك في توليد الهيدروجين.

ونوه المهندس الطعاني إلى وجود العديد من شركات السيارات التي صنعت سيارات تعمل على الهيدروجين، موضحا ان وقود كيلو من الهيدروجين يمكن السيارة من قطع 600 كيلومتر وبكلفة حوالي 15 دولارا.

واضاف ان تكنولوجيا الهيدروجين ستشكل ثورة صناعية واقتصادية ونقلة نوعية للحياة الإنسانية في المستقبل المنظور وتتوسع العديد من شركات السيارات لإنتاج السيارات الهيدروجينية ومحطات الوقود لإنتاج للهيدروجين.

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