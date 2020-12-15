الأردن توقف العمل بنظام النقل التبادلي في العمري ونويبع

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الأردني صلاح اللوزي،على إيقاف العمل بنظام النقل التبادلي (باك تو باك) في حدود العمري ونويبع.





وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان حركة الشحن في منفذي العمري ونويبع عادت إلى النظام المعمول به سابقا مع إبقاء العمل بنظام النقل التبادلي فعالا في معبر حدود جابر.





وقال اللوزي، إن الحكومة وافقت كذلك على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضي الأردنية (ترانزيت) من نويبع وإليه من خلال ميناء البواخر ركاب عبر شركة الجسر العربي وبترتيبات صارمة للنقل بالعبور.





كما أكد أن حركة الشحن ستكون بالمثل مع الدول المجاورة وبما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.