قفزة في أسعار النفط خلال التعاملات اليوم

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال التحفيز واستخدام واسع النطاق للقاح كورونا.

وعززت أسعار الخام ارتفاعها مع تزايد الآمال بشأن التحفيز المالي بعد أن قدم أعضاء من الكونجرس حزمة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار مقسمة على جزئين.

فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن لقاح "موديرنا" آمن ويلبي متطلبات الاستخدام الطارئ، في خطوة هامة في مسار أخذ التصريح الرسمي لإعطائه للجمهور.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن لقاح كورونا من المتوقع أن يستغرق عدة أشهر ليكون له تأثيرا على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.1 بالمائة إلى 47.51 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.7 بالمائة إلى 50.63 دولار للبرميل.

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