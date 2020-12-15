طارق الخولي يكشف تفاصيل الجلسة الختامية لمجلس النواب اليوم (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف النائب البرلماني، طارق الخولي، تفاصيل الجلسة الختامية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء الذي استمر لخمس سنوات قبل انعقاد أعمال البرلمان الجديد.

وقال "الخولي" في تصريحات على فضائية "اكسترا نيوز": "نختتم اليوم أعمال الفصل التشريعي الأول الذي دام على مدار خمس سنوات، خاصة أن هذه الجلسات هي التي حملت العديد من التشريعات".

وأضاف "هذا البرلمان هو برلمان تأسيسي لما بعد وضع دستور عام 2014 وكان عليه وضع الكثير من الأمور التأسيسية خاصة قرارات الإصلاح الاجتماعي لدعم ثوابت الدولة المصرية".

وتابع "كان اليوم هو لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع بريطانيا وايرلندا واتفاقية الشراكة بين القاهرة وموسكو والتي تدعم الشراكة الاقتصادية بين بين القاهرة وموسكو".

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