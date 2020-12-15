إكليريكيّو الإيبارشية البطريركيّة يهنئون الأنبا باخوم بعيد الميلاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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التقى الأنبا باخوم النائب البطريركيّ لشؤون الإيبارشيّة البطريركيّة بإكليريكيَي الإيبارشية، بمناسبة التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

تضمن اللقاء جوًّا أخويًّا بين نيافته والشمامسة، حيث اطمئن على أحوالهم، وقد عبّر الشمامسة عن امتنانهم لمحبّة نيافته المتجسّدة في علاقته معهم.

وفِي نهاية اللقاء أعطى نيافته كلمة روحيّة بمناسبة عيد الميلاد، متضمنة أنّ ميلاد الرب يسوع والاحتفال به ليس مجرد مظاهر فارغة، لكن بتجسّد الرب يسوع أصبح لنا طبيعة جديدة، طبيعة بها نتصرف كأبناء للآب وأخوة ليسوع لأن الروح القدس يسكن قلوبنا، طبيعة نجسّد بها التقاء الحق والرحمة ويتعانق فيها السلام والعدل كما يقول المرنم في مزمور ٨٥.

وتمنّى نيافته للشمامسة أن يكونوا بميلاد المسيح فرحين حتى في وسط كل مصاعب الحياة.

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