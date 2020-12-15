الارصاد تعلن عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
الارصاد تعلن عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس الماطر حتى يوم غد الأربعاء.

طقس الـ48 ساعة المقبلة


الثلاثاء 15 ديسمبر 


تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية.
تهطل أمطار تتراوح قوتها من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
تسقط أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ونشاط للرياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تؤدي  لانخفاض الرؤية الأفقية.
نشاط الرياح يؤدي لاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط


الأربعاء 16 ديسمبر 


تسقط أمطار تتراوح قوتها من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.
هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

الارصاد تعلن عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحراره حالة الطقس الارصاد

أخبار تهمك

تعرف على بدائل بيراميدز لتعويض غياب رمضان صبحي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعة

مجدي عبد الغني يعلق على صورة ميدو مع الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة المسابقات تصدر قرارها بشأن عقوبة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة كبرى لنجوم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

نجم الأهلي المصاب يرفض أي تدخل جراحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس المقبل: أمطار رعدية تجتاح البلاد

عاجل.. أمطار غزيرة تضرب القاهرة (صور)

حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة.. رياح وأمطار رعدية وبرودة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر المواطنين

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أمطار غزيرة..تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقلبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

05:02 م

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

03:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان