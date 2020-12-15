الارصاد تعلن عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة الطقس الماطر حتى يوم غد الأربعاء.

طقس الـ48 ساعة المقبلة



الثلاثاء 15 ديسمبر



تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات مئوية.

تهطل أمطار تتراوح قوتها من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

تسقط أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ونشاط للرياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح يؤدي لاضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط



الأربعاء 16 ديسمبر



تسقط أمطار تتراوح قوتها من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.