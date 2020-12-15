تصريح قوي من كلوب بعد تحول توتنهام مع مورينيو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
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قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء، إن "جوزيه مورينيو أثبت قدرته على مواجهة الانتقادات وتعافى ليبقى من مدربي الصفوة بقيادة توتنهام هوتسبير إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

ويملك توتنهام تحت قيادة مورينيو أفضل سجل دفاعي ويتفوق بفارق الأهداف على ليفربول حامل اللقب قبل مباراة القمة بينهما في استاد أنفيلد غداً الأربعاء.

ورغم اتهام توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة قال كلوب إن "هناك أوجه تشابه مع فريقه".

وأبلغ المدرب الألماني الصحافيين "أظهر مورينيو امتلاكه قدرة على التعافي وما فعله في توتنهام مبهر جداً".

وأضاف "الطريقة التي يلعب بها جيدة حقاً وتحول إلى ماكينة للنتائج الايجابية وخطته لا تعتمد على الهجمات المرتدة فقط بل يملك فريقا منضبطاً".

وتابع "هاري كين تراجع للعمق مثلما يفعل روبرتو فيرمينو، كما يملك جناحين سريعين وخط وسط هجومي في وجود (تانجي) ندومبيلي وخط وسط قوي خلفه وهذه كرة قدم حقيقية ولا يمكن الوصول لقمة الدوري بالهجمات المرتدة فقط".

ويدرك كلوب الغزارة التهديفية لثنائي توتنهام كين وسون هيونج-مين، حيث أحرزا سويا 19 هدفا وقدماً 14 تمريرة حاسمة في المسابقة لكنه شدد على وجود أسلحة أخرى.

وواصل "للأسف اذا سيطرنا عليهما يوجد العديد من اللاعبين الجيدين لديهم ومصادر تهديد في كثير من المناطق بالملعب.

"يلعب (ستيفن) برجفاين دورا مهما في الهجمات المرتدة واحتاج ندومبيلي لوقت أطول للتأقلم في توتنهام لكنه يقدم الآن كل طاقته.

"(جيوفاني) لو سيلسو و(موسى) سيسوكو و(بيير-إميلي) هويبرج عناصر منضبطة ومتناغمة في خط الوسط وجاريث بيل تهديد آخر إذا كان جاهزاً".

وقال كلوب إن "مشاركة المدافع جويل ماتيب محل شك بسبب مشكلة بالظهر، بينما سينتظر حتى وقت متأخر لحسم مشاركة لاعب الوسط نابي كيتا". 

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